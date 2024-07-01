Росгвардейцы обеспечили безопасность выпускных вечеров в городах Кузбасса

Более 200 мероприятий, посвященных выпуску 11-х и 9-х классов, прошли на территории Кемеровской области в минувшие выходные. Свыше 30 000 вчерашних школьников попрощались со своими общеобразовательными учреждениями. Охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в праздничные для выпускников дни обеспечивали совместно с полицейскими сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Торжественные мероприятия, посвященные выпуску учащихся из общеобразовательных учебных заведений, прошли на территории всего Кузбасса. Маршруты патрулирования групп задержания подразделений вневедомственной охраны Росгвардии были приближены к местам проведения выпускных вечеров.

За период проведения выпускных вечеров нарушений и происшествий не допущено.

Фото: Росгвардия