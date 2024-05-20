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Росгвардейцы обеспечили безопасность заключительных этапов всероссийского чемпионата по боксу «Кубок Победы»

В областном центре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили безопасность четвертьфинальной стадии всероссийского чемпионата по боксу «Кубок Победы». Команды из Сибирского, Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного федеральных округов страны, Санкт-Петербурга и Москвы вышли на ринг.

Первые боксерские поединки прошли на ринге спортивного комплекса «Арена». Кузбасские стражи правопорядка обеспечили пропускной режим, осуществили патрулирование территории, прилегающей к спортивному комплексу. Во время проведения боев за почетные трофеи турнира росгвардейцы обеспечили безопасность более 2 000 зрителей на трибунах.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме. Нарушений и происшествий не допущено.

Следующие поединки четвертьфиналов турнира «Кубка Победы» пройдут в Перми. Полуфинальные поединки состоятся на третьем этапе в Оренбурге, а завершится чемпионат суперфиналом в Санкт-Петербурге.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
20/05/2024
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