Росгвардейцы обеспечили правопорядок на выпускных мероприятиях и спортивных состязаниях в Кузбассе

В Кузбассе сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в обеспечении охраны общественного порядка в ходе массовых мероприятий, посвящённых окончанию учебного года для школьников 9-х и 11-х классов, а также при проведении ряда спортивных соревнований.

В 11 городах Кузбасса, включая Кемерово, Новокузнецк и Прокопьевск, сотрудники Росгвардии были задействованы в охране общественного порядка. Экипажи патрулей войск правопорядка были дислоцированы вблизи образовательных учреждений и мест проведения праздничных мероприятий. Дополнительно осуществлялось патрулирование парков, скверов и улиц, где выпускники традиционно продолжают празднование после официальной части в школах.

Всего в этом году в Кузбассе с учебными заведениями попрощались более 9 000 одиннадцатиклассников и свыше 32 000 девятиклассников. Благодаря слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов, правопорядок во время массовых мероприятий был полностью обеспечен.

Кроме того, в Кемерове росгвардейцы обеспечили общественную безопасность на площадках проведения всероссийского полумарафона «Забег РФ», участие в котором приняли порядка 2 000 человек, в том числе сотрудники СОБР «Символ», ОМОН «Оберег» и территориального управления Росгвардии. Меры по охране общественного порядка также были реализованы сотрудниками Росгвардии в Новокузнецке, Топках и Осинниках, где состоялись легкоатлетические забеги и областные соревнования по карате.

Все мероприятия прошли в штатном режиме, без происшествий.

Фото: Росгвардия