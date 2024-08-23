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Росгвардейцы обеспечивают безопасность на выставке трофейной техники НАТО в Кемерове

Сотрудники Росгвардии приступили к охранным мероприятиям на выставке трофейной техники НАТО, проходящей в Кемерове. Вход для посетителей на нее свободный и пройдет с 22 по 31 августа.

На выставке под названием «Сила V правде — гордость и победа» представлена техника, захваченная и уничтоженная бойцами группировки войск «Центр» в ходе боевых действий на Донецком и Авдеевском направлениях СВО.

В целях обеспечения безопасности на мероприятии задействованы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они несут службу в ночное время, предотвращая противоправные действия.

Выставка демонстрирует 14 единиц военной техники производства США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украины, включая танк Abrams, бронетранспортеры M113 и Kirpi, боевые машины пехоты Marder и Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и вездеход Pinzgauer.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
23/08/2024
Общество
Кемерово
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