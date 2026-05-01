Росгвардейцы обнаружили мужчину, которого около месяца разыскивали родственники

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили местного жителя, которого на протяжении трёх недель разыскивали близкие.

По предварительной информации, прохожие обнаружили на улице Сарыгина мужчину в бессознательном состоянии и вызвали для него экстренные службы. По прибытию на место экипажа Росгвардии бригада скорой медицинской помощи привела гражданина в чувство. Стражи правопорядка в ходе проверки личности установили, что 34-летний кемеровчанин находится в розыске как без вести пропавший.

По предварительной информации, всё это время мужчину разыскивали родственники. Как выяснилось, он на протяжении нескольких недель злоупотреблял алкоголем и не выходил на связь.

Для дальнейшего возвращения родственникам росгвардейцы передали мужчину инициаторам розыска.

Фото: Росгвардия 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
01/05/2026
Общество
Кемерово

Популярное за месяц
В Кузбассе Россельхознадзор с помощью ФГИС «Зерно» выявил нарушения при оформлении сопроводительных документов на бобы соевые
В Новокузнецке открылась новая поликлиника №5
В Кемерове суд вынес обвинительный приговор начальнице почтового отделения, признанной виновной в присвоении денежных средств
Кузбасский суд взыскал с велосипедиста, виновного в ДТП, ущерб за ремонт автомобиля в пользу страховой компании
В мае стартует ремонт путепровода через железную дорогу на трассе Новокузнецк — Мыски — Междуреченск
Инфраструктурное и инвестиционное развитие курорта «Шерегеш» обсудили на совещании под председательством Анатолия Серышева
