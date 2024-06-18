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Росгвардейцы оказали помощь после ДТП с легковым автомобилем в Мариинске

В Мариинске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии младший сержант Анатолий Валов, сержант Кирилл Колмаков и старший сержант Александр Хмелевский пришли на помощь пострадавшим в ДТП местным жителям.

В ночное время, патрулируя улицу Антибесская, росгвардейцы обнаружили перевернутый в кювете автомобиль «Тойота Калдина». Немедленно вызвав бригаду медиков и спасателей, они начали оказывать помощь.

До прибытия экстренных служб росгвардейцы совместно с неравнодушными гражданами помогли вызволить из автомобиля 36-летнего водителя, а спасатели извлекли 27-летнюю пассажирку. Мужчине была оказана первая помощь на месте, а его спутницу госпитализировали медики.

Удостоверившись, что больше помощь на месте не требуется, сотрудники Росгвардии вернулись к выполнению своих обязанностей на маршруте патрулирования.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
18/06/2024
Происшествия
Мариинск
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