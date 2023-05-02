Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы оказали помощь приюту для бездомных животных

 В Юрге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии посетили городской пункт временного пребывания бездомных кошек и собак, с которым сотрудничают уже более двух лет, и оказали приюту адресную помощь.

Юргинские росгвардейцы доставили в приют около 30 килограмм сухого корма и мяса. Кроме этого, стражи правопорядка помогли волонтёрам в уборке территории от скопившегося снега и мусора, а также привели в порядок вольеры для животных.

 По традиции росгвардейцы навестили полюбившегося сторожевого пса по кличке Дед. Из-за почтенного собачьего возраста он не нашел себе новый дом и стал выполнять обязанности главного защитника. Стражи правопорядка были тронуты судьбой Деда и пообещали волонтерам регулярно навещать четвероного «коллегу».

 «Мы стараемся внести свой вклад в добрые дела, чтобы на наших улицах меньше было бездомных и брошенных животных», - сказал начальник юргинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии капитан Александр Солянкин.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Юрга
kuzbassnews.ru
02/05/2023
Общество
Юрга

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus