Росгвардейцы оказали помощь приюту для бездомных животных

В Юрге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии посетили городской пункт временного пребывания бездомных кошек и собак, с которым сотрудничают уже более двух лет, и оказали приюту адресную помощь.

Юргинские росгвардейцы доставили в приют около 30 килограмм сухого корма и мяса. Кроме этого, стражи правопорядка помогли волонтёрам в уборке территории от скопившегося снега и мусора, а также привели в порядок вольеры для животных.

По традиции росгвардейцы навестили полюбившегося сторожевого пса по кличке Дед. Из-за почтенного собачьего возраста он не нашел себе новый дом и стал выполнять обязанности главного защитника. Стражи правопорядка были тронуты судьбой Деда и пообещали волонтерам регулярно навещать четвероного «коллегу».

«Мы стараемся внести свой вклад в добрые дела, чтобы на наших улицах меньше было бездомных и брошенных животных», - сказал начальник юргинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии капитан Александр Солянкин.

Фото: Росгвардия