Росгвардейцы оперативно нашли пенсионера, пропавшего из больницы в Анжеро-Судженске

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал мужчину, который пропал в ночное время из медучреждения.

В ночное время росгвардейцы получили информацию с приметами пропавшего 66-летнего мужчины. В ходе поисков на улице Ленина стражи правопорядка обнаружили подходящего под описание мужчину, которым оказался пропавший горожанин.

По предварительной информации, пациент одной из городских больниц без предупреждения медработников ушел из больницы в неизвестном направлении. Когда медики не обнаружил пенсионера в палате, они сообщили о пропаже пациента правоохранителям.

Росгвардейцы передали пожилого гражданина сотрудникам органов внутренних дел и вернулись на маршрут патрулирования.

Фото: Росгвардия