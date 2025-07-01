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Росгвардейцы оперативно нашли пенсионера, пропавшего из больницы в Анжеро-Судженске

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал мужчину, который пропал в ночное время из медучреждения.

В ночное время росгвардейцы получили информацию с приметами пропавшего 66-летнего мужчины. В ходе поисков на  улице Ленина стражи правопорядка обнаружили подходящего под описание мужчину, которым оказался пропавший горожанин.

По предварительной информации, пациент одной из городских больниц без предупреждения медработников ушел из больницы в неизвестном направлении. Когда медики не обнаружил пенсионера в палате, они сообщили о пропаже пациента правоохранителям.

Росгвардейцы передали пожилого гражданина сотрудникам органов внутренних дел и вернулись на маршрут патрулирования.

Фото: Росгвардия 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
01/07/2025
Происшествия
Анжеро-Судженск
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