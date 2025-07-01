Росгвардейцы оперативно нашли пенсионера, пропавшего из больницы в Анжеро-Судженске
В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал мужчину, который пропал в ночное время из медучреждения.
В ночное время росгвардейцы получили информацию с приметами пропавшего 66-летнего мужчины. В ходе поисков на улице Ленина стражи правопорядка обнаружили подходящего под описание мужчину, которым оказался пропавший горожанин.
По предварительной информации, пациент одной из городских больниц без предупреждения медработников ушел из больницы в неизвестном направлении. Когда медики не обнаружил пенсионера в палате, они сообщили о пропаже пациента правоохранителям.
Росгвардейцы передали пожилого гражданина сотрудникам органов внутренних дел и вернулись на маршрут патрулирования.
Фото: Росгвардия
01/07/2025