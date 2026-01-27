Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Росгвардейцы оперативно оказали помощь пострадавшей в ДТП

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пришли на помощь несовершеннолетней местной жительнице, попавшей в дорожно-транспортное происшествие.

В дневное время на маршруте патрулирования улицы Ворошилова экипаж Росгвардии обнаружил пешехода, которая могла пострадать в ДТП. Росгвардейцы остановились для выяснения обстоятельств и предварительно выяснили, что 69-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» совершил наезд на 13-летнюю кемеровчанку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили контроль обстановки на месте происшествия, вызвали бригаду скорой медицинской помощи и сотрудников Госавтоинспекции, а также находились рядом с пострадавшей до прибытия экстренных служб.

После осмотра медиками несовершеннолетняя была доставлена в медицинское учреждение для проведения дополнительного обследования и оказания необходимой помощи. В настоящий момент жизни и здоровью юному пешеходу ничего не угрожает.

 Предполагаемого виновника росгвардейцы передали прибывшим на место происшествия сотрудникам Госавтоинспекции для дальнейшего разбирательства.

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
27/01/2026
