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Росгвардейцы оперативно задержали посетителя развлекательного объекта, представлявшего угрозу для окружающих

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обезопасил посетителей и работников комплекса для отдыха от буйного гражданина.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому объекту на улице Орджоникидзе. На указанном адресе стражи правопорядка успокоили и задержали мужчину, который конфликтовал с работниками сауны. Им оказался 42-летний местный житель с признаками сильного алкогольного опьянения.

Предварительно установлено, что задержанный после злоупотребления спиртными напитками начал шуметь, на что отреагировали работники заведения. Мужчине не понравились замечания, в результате чего он начал выражаться в адрес администраторов грубой нецензурной бранью, размахивать руками, чем нарушал спокойствие других посетителей. Для пресечения противоправных действий работники нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
15/01/2024
Происшествия
Междуреченск
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