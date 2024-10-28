Росгвардейцы остановили уличную драку в Новокузнецке

В южной столице Кузбасса сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно остановили драку между незнакомыми гражданами.

Вечером росгвардейцы прибыли на проспект Авиаторов по сигналу о противоправных действиях. На месте сотрудники разняли двух дерущихся. Предполагаемый 20-летний зачинщик потасовки был задержан для выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, на улице к задержанному подошел мужчина с просьбой о сигарете, после чего между ними возник словесный конфликт. Вскоре он перерос в драку. Очевидцы заметили происходящее и сообщили о происшествии в правоохранительные органы.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали кузбассовцев сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия постоянно совершенствует систему патрулирования и сотрудничества с органами внутренних дел с целью оперативного реагирования на происшествия и эффективного розыска злоумышленников. Важным элементом в предотвращении преступлений является насыщение маршрутов патрулирования силами правопорядка. В этой связи Росгвардия объявляет набор на службу и предоставляет подробную информацию о трудоустройстве на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

Фото: Росгвардия