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Росгвардейцы отмечены за вклад в развитие Кемеровского округа

В поселке Металлплощадка состоялось торжественное празднование 100-летия Кемеровского муниципального округа.

На мероприятии глава Кемеровского муниципального округа Марина Коляденко наградила заслуженных жителей, внесших значительный вклад в развитие и процветание муниципалитета. Среди награжденных оказались представители Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу, а также ветераны войск правопорядка. Действующие и бывшие сотрудники Росгвардии получили юбилейные медали к 100-летию Кемеровского округа за многолетний вклад в обеспечение безопасности округа и всего Кузбасса.

В рамках торжественного мероприятия для награжденных и всех участников была подготовлена обширная праздничная программа, включающая музыкальные выступления и другие развлекательные мероприятия. Завершился вечер красочным фейерверком.

 

 

Фото:Росгвардия

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kuzbassnews.ru
13/08/2024
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