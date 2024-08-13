Росгвардейцы отмечены за вклад в развитие Кемеровского округа

В поселке Металлплощадка состоялось торжественное празднование 100-летия Кемеровского муниципального округа.

На мероприятии глава Кемеровского муниципального округа Марина Коляденко наградила заслуженных жителей, внесших значительный вклад в развитие и процветание муниципалитета. Среди награжденных оказались представители Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу, а также ветераны войск правопорядка. Действующие и бывшие сотрудники Росгвардии получили юбилейные медали к 100-летию Кемеровского округа за многолетний вклад в обеспечение безопасности округа и всего Кузбасса.

В рамках торжественного мероприятия для награжденных и всех участников была подготовлена обширная праздничная программа, включающая музыкальные выступления и другие развлекательные мероприятия. Завершился вечер красочным фейерверком.

Фото:Росгвардия