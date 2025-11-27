Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Росгвардейцы поблагодарили 70-летнего жителя поселка Яя за гражданский поступок

В поселке Яя 70-летний местный житель добровольно выдал инспекторам лицензионно-разрешительной работы Росгвардии найденное оружие.

По первоначальной информации, пенсионер во время хозяйственных работ обнаружил на чердаке своего частного дома в засыпанном шлаком месте полиэтиленовый свёрток, в котором находилось ружьё. Оружие могло принадлежать прежним владельцам жилища, которое пенсионер приобрёл в конце 70-х годов. Зная, что хранение подобного предмета является незаконным, он решил передать находку сотрудникам Росгвардии.

Инспекторы войск правопорядка выразили благодарность пенсионеру за сознательный поступок. Выданным образцом оказалось двуствольное охотничье ружьё отечественного производства ТОЗ 16-го калибра 1958 года выпуска. В настоящий момент  проводится проверка, по окончании которой мужчина может получить денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции или офисы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
27/11/2025
