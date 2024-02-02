Росгвардейцы поблагодарили пенсионера, который добровольно выдал незаконное ружье, найденное на чердаке

В посёлке Верх-Чебула 65-летний пенсионер выдал инспекторам лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Кузбасса найденное ружье.

Гражданин пояснил, что в деревне Курск-Смоленка во время уборки на чердаке своего частного дома обнаружил неизвестное ружье. Мужчина из СМИ знал, что в регионе действует бессрочная профилактическая операция «Оружие», в рамках которой полагается денежное вознаграждение, поэтому решил выдать опасный предмет правоохранителям.

Предварительно установлено, что находкой является одноствольное нарезное ружье 1956 года калибра 5,6 миллиметров. Инспекторы Росгвардии поблагодарили кузбассовца за гражданский поступок. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой мужчине может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону 112 или 02 и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия