Росгвардейцы поблагодарили жительницу Междуреченска за добровольную выдачу найденного оружия

В Междуреченске сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии приняли от 49-летней местной жительницы найденное оружие и боеприпасы.

Горожанка сообщила правоохранителям, что обнаружила пистолет и пять патронов во время разбора вещей в гараже, который недавно приобрела. Осознавая ответственность за незаконное хранение оружия и боеприпасов, женщина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые изъяли найденное оружие и боеприпасы.

По предварительной информации, обнаруженным оружием является пистолет ТТ (Тульский Токарев) и пять патронов к нему образца 1955 года. Сотрудники Росгвардии поблагодарили жительницу Междуреченска за ответственную гражданскую позицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка. После её завершения гражданка может получить денежное вознаграждение в размере до 20 тысяч рублей за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции или офисы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

