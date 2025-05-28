Росгвардейцы помогли 68-летнему мужчине, почувствовавшему себя плохо на улице

В городе Юрга сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали своевременную помощь 68-летнему мужчине, получившему травму на улице из-за внезапного ухудшения самочувствия.

Инцидент произошёл в дневное время во время патрулирования улицы Кирова. Старшие сержанты Евгений Гаврилов и Павел Поляков заметили, как пожилой горожанин внезапно потерял координацию и упал, в результате чего получил ссадины на лице. Росгвардейцы помогли мужчине подняться, оценили характер травмы и вызвали скорую медицинскую помощь, обеспечив безопасность пострадавшего до прибытия врачей.

Выяснилось, что у пенсионера внезапно закружилась голова. После передачи мужчины медикам сотрудники Росгвардии продолжили службу по охране общественного порядка и защите имущества граждан.

Фото: Росгвардия