Росгвардейцы помогли 7-летнему прокопчанину вернуться домой после школы
В Прокопьевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно разыскали первоклассника, который не вернулся домой после уроков.
В дневное время к правоохранителям обратилась местная жительница, сообщившая о своем 7-летнем сыне, который не вернулся домой после учебы. У ребёнка отсутствовали средства связи, что осложняло поиски.
Экипаж вневедомственной охраны незамедлительно прибыл в район образовательного учреждения и приступил к поискам. В результате стражи правопорядка предварительно установили, что пропавший школьник мог отправиться к одному из одноклассников домой.
В ходе отработки адресов стражи правопорядка обнаружили несовершеннолетнего в гостях у сверстника. Как оказалось, мальчик решил после школы не возвращаться домой и отправился к другу играть в видеоигры. Ребёнок был передан сотрудникам ПДН для возвращения матери.
Фото: Росгвардия