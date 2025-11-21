Росгвардейцы помогли 7-летнему прокопчанину вернуться домой после школы

В Прокопьевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно разыскали первоклассника, который не вернулся домой после уроков.

В дневное время к правоохранителям обратилась местная жительница, сообщившая о своем 7-летнем сыне, который не вернулся домой после учебы. У ребёнка отсутствовали средства связи, что осложняло поиски.

Экипаж вневедомственной охраны незамедлительно прибыл в район образовательного учреждения и приступил к поискам. В результате стражи правопорядка предварительно установили, что пропавший школьник мог отправиться к одному из одноклассников домой.

В ходе отработки адресов стражи правопорядка обнаружили несовершеннолетнего в гостях у сверстника. Как оказалось, мальчик решил после школы не возвращаться домой и отправился к другу играть в видеоигры. Ребёнок был передан сотрудникам ПДН для возвращения матери.

Фото: Росгвардия