Росгвардейцы помогли бригаде медиков, оказавшейся в сложной ситуации

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал неадекватного посетителя магазина, который представлял опасность для работников скорой медицинской помощи.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на вызов сработавшей сигнализации в карете скорой медицинской помощи. На указанном адресе, росгвардейцы обнаружили неадекватного мужчину, который мог причинить вред окружающим. Стражи правопорядка успокоили и задержали для выяснения обстоятельств 33-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанный мужчина пришел в торговую точку и стал нарушать общественный порядок. Работники магазина вызвали на место происшествия работников ЧОП и бригаду скорой медицинской помощи. После безуспешных попыток успокоить дебошира, медики вызвали наряд Росгвардии, который пресек нарушение общественного порядка. Задержанный мужчина был передан сотрудникам органов внутренних дел.

В Кузбассе кареты скорой медицинской помощи оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз», позволяющей стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортных средств. В случае необходимости медицинские работники могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия