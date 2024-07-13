Росгвардейцы помогли горожанке вернуть домой пропавшего подростка

В городе Топки сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали содействие местной жительнице в поисках ее 17-летней дочери, которая ушла из дома и не вернулась.
К правоохранителям обратилась горожанка, пояснив, что ее ребенок не вернулся домой и не выходит на связь. По предварительной информации, девочка отправилась на прогулку с другом, не сообщив об этом родственнику.
В ходе поисковых мероприятий в вечернее время экипаж Росгвардии обнаружил пропавшего подростка, который гулял по городу.
Стражи правопорядка передали ребенка сотрудникам ПДН.
Фото: Росгвардия