Росгвардейцы помогли горожанке вернуть домой пропавшего подростка

В городе Топки сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали содействие местной жительнице в поисках ее 17-летней дочери, которая ушла из дома и не вернулась.

К правоохранителям обратилась горожанка, пояснив, что ее ребенок не вернулся домой и не выходит на связь. По предварительной информации, девочка отправилась на прогулку с другом, не сообщив об этом родственнику.

В ходе поисковых мероприятий в вечернее время экипаж Росгвардии обнаружил пропавшего подростка, который гулял по городу.

Стражи правопорядка передали ребенка сотрудникам ПДН.

Фото: Росгвардия