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Росгвардейцы помогли горожанке вернуть домой пропавшего подростка

В городе Топки сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали содействие местной жительнице в поисках ее 17-летней дочери, которая ушла из дома и не вернулась.

К правоохранителям обратилась горожанка, пояснив, что ее ребенок не вернулся домой и не выходит на связь. По предварительной информации, девочка отправилась на прогулку с другом, не сообщив об этом родственнику.

В ходе поисковых мероприятий в вечернее время экипаж Росгвардии обнаружил пропавшего подростка, который гулял по городу. 

Стражи правопорядка передали ребенка сотрудникам ПДН.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Топки
kuzbassnews.ru
13/07/2024
Общество
Топки
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