Росгвардейцы помогли медикам оказать помощь буйному пациенту

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пришел на помощь медицинской бригаде, столкнувшейся с агрессивным пациентом во время оказания неотложной помощи. Инцидент произошел ночью на улице Чекистов, куда росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога», поступившему из кареты скорой помощи.

По предварительным данным, медицинская бригада прибыла на вызов к 27‑летнему местному жителю, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина, предположительно, получил травму руки, разбив окно. Однако во время попытки госпитализации он начал проявлять агрессию, представляя угрозу для медиков. В сложившейся ситуации врачи воспользовались кнопкой экстренного вызова Росгвардии, установленной в карете скорой помощи.

Росгвардейцы обеспечили безопасность медицинского персонала и сопроводили пациента до медицинского учреждения, где ему была оказана необходимая помощь. После этого нарушителя правопорядка передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

В Кузбассе кареты скорой медицинской помощи оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой, позволяющей стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортных средств. В случае необходимости медицинские работники могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия