Росгвардейцы помогли медикам оказать помощь пенсионерке, задержав дебоширку, мешавшую фельдшерам

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обеспечил безопасность бригаде скорой медицинской помощи и задержал гражданку, препятствующую их работе.

В дневное время росгвардейцы оперативно прибыли на поступивший с кареты скорой медицинской помощи сигнал «тревога» к многоквартирному дому на улице Обнорского. На улице росгвардейцы обнаружили неадекватную горожанку, которая мешала медикам оказывать помощь пожилой местной жительнице. Стражи правопорядка пресекли противоправные действия и задержали 55-летнюю новокузнечанку с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, бригада скорой медицинской помощи прибыла на вызов к пожилой женщине. Однако около подъезда фельдшеры столкнулись с агрессивной горожанкой. Женщина громко кричала, мешала проведению осмотра, преградив путь в дом и высказывала в адрес одного из фельдшеров угрозы физической расправой. После безуспешных попыток утихомирить дебоширку медики были вынуждены нажать тревожную кнопку вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевшая была госпитализирована.

В Кузбассе кареты скорой помощи оснащены навигационной системой, позволяющей в реальном времени отслеживать их местоположение. При необходимости медики могут подать тревожный сигнал с планшета, после чего информация поступает в дежурную часть вневедомственной охраны. Ближайший наряд Росгвардии незамедлительно выезжает на место, устанавливает причины тревоги и принимает меры.

Фото: Росгвардия