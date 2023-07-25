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Росгвардейцы помогли медикам оказать помощь пострадавшей от агрессивного горожанина

 В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 54 летнего местного жителя, который не подпускал медиков для оказания помощи пострадавшей от его рук женщине.

В вечернее время росгвардейцы прибыли к многоквартирному дому по сигналу от бригады медиков. В жилище стражи правопорядка задержали агрессивного мужчину, который препятствовал работе медиков.

 По предварительной информации, после распития спиртных напитков мужчина начал вести себя неадекватно и стал кулаками избивать 52-летнюю возлюбленную. Пострадавшая вызвала на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи, работники которой не могли приблизиться к пациентке из-за агрессивного мужчины. Дебошир попытался прогнать медработников, вооружившись металлической трубой. Тогда медики нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Стражи правопорядка успокоили и задержали буйного горожанина, после чего медики госпитализировали пострадавшую.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного мужчину правоохранителям.

 В Кузбассе кареты скорой медицинской помощи оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз», позволяющей стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортных средств. В случае необходимости медицинские работники могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
25/07/2023
Происшествия
Топки
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