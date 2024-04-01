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Росгвардейцы помогли местной жительнице вернуть пропавшего супруга

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе младшего сержанта Михаила Одинцова и старшего сержанта Алексея Шамагонова разыскал пропавшего мужчину, которого в течение двух дней разыскивала супруга.

Стражи правопорядка получили ориентировку на пропавшего 52-летнего местного жителя, с которым утратила связь его родственница. В вечернее время в ходе поисковых мероприятий на улице Привокзальной росгвардейцы совместно с сотрудником МВД обнаружили подходящего под описание гражданина.

По предварительной информации, ранее горожанин покинул жилище и отправился к своим друзьям для распития спиртных напитков. В назначенное время мужчина не вернулся домой и перестал отвечать на телефонные звонки жены. После безуспешных попыток самостоятельно разыскать супруга женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

Стражи правопорядка взяли мужчину на борт служебного автомобиля и доставили его благодарной горожанке.

Фото: Росгвардия

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
01/04/2024
Происшествия
Топки
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