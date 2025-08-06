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Росгвардейцы помогли найти мужчину с нарушением памяти в Кузбассе

В Анжеро-Судженске благодаря оперативным действиям сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии домой вернулся 67-летний местный житель, страдающий нарушением памяти.

В вечернее время на маршруте патрулирования экипаж Росгвардии получил ориентировку на пропавшего пожилого человека. На улице Коминтерна сотрудники заметили мужчину, который выглядел растерянным и не понимал, где находится. Росгвардейцы выяснили, что гражданином является разыскиваемый пенсионер.

Как выяснилось, о пропаже 67-летнего жителя города сообщил его сын, обнаружив, что его отец ушёл из дома и долгое время не возвращался. После безуспешных попыток самостоятельно разыскать родственника мужчина обратился к правоохранителям.

Сотрудники Росгвардии доставили найденного мужчину в отдел полиции, где его передали родственникам.

Фото: Росгвардия 

Общество
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
06/08/2025
Общество
Анжеро-Судженск
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