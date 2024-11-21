Росгвардейцы помогли найти пропавшую первоклассницу в Яшкино

Сотрудники Росгвардии оперативно разыскали и обеспечили безопасность девочки, которая не вернулась домой после школы.

В поселке Яшкино экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Дмитрия Николаенко и прапорщика Константина Шмидта оперативно отреагировал на сообщение о пропавшей первокласснице.

Родители девочки обратились за помощью, когда поняли, что ребенок не вернулся домой из школы и самостоятельные поиски не дали результата. Росгвардейцы немедленно приступили к осмотру дворовых территорий и маршрутов, по которым могла пройти школьница. Вскоре росгвардейцы обнаружили пропавшую по приметам на одной из улиц.

По предварительной информации, после занятий девочка отправилась к бабушке, но не застала ее. Попытавшись вернуться домой, она заблудилась и не смогла самостоятельно найти путь. Именно в этот момент росгвардейцы обнаружили ребенка.

Росгвардейцы обеспечили безопасность девочки до приезда сотрудника ПДН. После этого ребенок был возвращен родителям.

Росгвардия постоянно улучшает систему патрулирования и сотрудничества с органами внутренних дел, чтобы обеспечить оперативное реагирование на происшествия и эффективный поиск пропавших граждан. Важным аспектом этой работы является насыщение маршрутов патрулирования силами правопорядка. В этой связи Росгвардия проводит набор на службу, узнать о которой можно на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

Фото: Росгвардия