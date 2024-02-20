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Росгвардейцы помогли разыскать горожанке пропавшего сына

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по приметам обнаружил мужчину, который оправился в соседнюю область и пропал для родных.

В утреннее время на автовокзале росгвардейцы сняли с рейсового автобуса 40‑летнего мужчину, который находился в розыске. По предварительной информации, за помощью к правоохранителям обратилась 68-летняя местная жительница, сообщившая, что вот уже несколько дней ей неизвестно местонахождение сына. В результате стражи правопорядка выяснили, что разыскиваемый мужчина сел на междугородный автобус в Томской области и направлялся в Кузбасс.

В ходе проверки информации мужчина был задержан и передан инициаторам розыска.

Фото: Росгвардия

Общество
Топки
kuzbassnews.ru
20/02/2024
Общество
Топки
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