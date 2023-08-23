Росгвардейцы помогли вернуть матери пропавшего сына

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего прапорщика Сергея Чиркова и старшины Александра Ходкевича совместно с правоохранителями разыскали пропавшего горожанина.

В дневное время к правоохранителям за помощью обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее сын, который может нуждаться в медицинской помощи, ушел из дома и не вернулся. Наряд Росгвардии в ходе поисковых мероприятий обнаружили подходящего под описание 25-летнего молодого человека, который не мог отыскать обратную дорогу домой.

Росгвардейцы передали пропавшего инициаторам розыска и вернулись на маршрут патрулирования.

Фото: Росгвардия