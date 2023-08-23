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Росгвардейцы помогли вернуть матери пропавшего сына

 В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего прапорщика Сергея Чиркова и старшины Александра Ходкевича совместно с правоохранителями разыскали пропавшего горожанина.

В дневное время к правоохранителям за помощью обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее сын, который может нуждаться в медицинской помощи, ушел из дома и не вернулся. Наряд Росгвардии в ходе поисковых мероприятий обнаружили подходящего под описание 25-летнего молодого человека, который не мог отыскать обратную дорогу домой.

 Росгвардейцы передали пропавшего инициаторам розыска и вернулись на маршрут патрулирования.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Топки
kuzbassnews.ru
23/08/2023
Общество
Топки
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