Росгвардейцы помогли вернуть пропавшего 12-летнего подростка

В Юрге экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Геннадия Максимова и младшего сержанта Владислава Морозова помог отыскать 12-летнюю девочку, которую разыскивала мать.

В вечернее время все экипажи войск правопорядка, задействованные в системе единой дислокации, получили сообщение о пропаже несовершеннолетней девочки. По предварительной информации, подросток накануне ушла на прогулку, не предупредив близких. Спустя время, когда дочь не вернулась домой, женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

В ходе поисковых мероприятий экипаж Росгвардии обнаружил подходящую под описание девочку на улице Строительной.

Росгвардейцы передали разыскиваемого ребенка в отдел полиции, где девочку ждала благодарная мать.

Фото: Росгвардия