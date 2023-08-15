Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы помогли вернуть пропавшего 12-летнего подростка

 В Юрге экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Геннадия Максимова и младшего сержанта Владислава Морозова помог отыскать 12-летнюю девочку, которую разыскивала мать.

В вечернее время все экипажи войск правопорядка, задействованные в системе единой дислокации, получили сообщение о пропаже несовершеннолетней девочки. По предварительной информации, подросток накануне ушла на прогулку, не предупредив близких. Спустя время, когда дочь не вернулась домой, женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

 В ходе поисковых мероприятий экипаж Росгвардии обнаружил подходящую под описание девочку на улице Строительной.

 Росгвардейцы передали разыскиваемого ребенка в отдел полиции, где девочку ждала благодарная мать.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Юрга
kuzbassnews.ru
15/08/2023
Происшествия
Юрга

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus