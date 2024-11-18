Росгвардейцы помогли вернуть пропавшего молодого супруга местной жительнице

В Белове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили 22-летнего местного жителя, который двое суток не выходил на связь с семьей.

Во время ночного патрулирования в переулке Цинкзаводской сотрудники Росгвардии заметили молодого человека, подходившего под описание пропавшего. При проверке личности выяснилось, что это был разыскиваемый беловчанин с признаками опьянения. По предварительной информации, молодой человек покинул дом без предупреждения, из-за чего его супруга, не получая от него известий, обратилась в правоохранительные органы.

Сотрудники Росгвардии доставили гражданина в органы внутренних дел для дальнейшего возвращения домой.

Росгвардия улучшает систему патрулирования и сотрудничества с органами внутренних дел, чтобы обеспечить оперативное реагирование на происшествия, в том числе на поиск пропавших граждан. Важным элементом данной работы является насыщение маршрутов патрулирования силами правопорядка. В этой связи Росгвардия объявляет набор на службу, с информацией о которой можно ознакомиться на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

Фото: Росгвардия