Росгвардейцы помогли вернуть тайгинцу похищенный велосипед

В поселке Яшкино экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал и задержал местного жителя, который подозревается в совершении кражи двухколесного транспортного средства в городе Тайга.

В утреннее время стражи правопорядка на улице Суворова обнаружили подходящего под описание подозреваемого в имущественном преступлении мужчину на похищенном велосипеде. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали ранее судимого за кражу 42-летнего местного жителя.

По предварительной информации, яшкинец, находясь в Тайге, воспользовался моментом и похитил оставленный около магазина без присмотра велосипед, после чего стал использовать чужое имущество в личных целях. Обнаружив пропажу транспортного средства, владелец обратился за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает гражданам о важности принятия мер безопасности при оставлении велосипедов без присмотра даже на короткий период времени. Рекомендуется использовать противоугонные устройства для дополнительной защиты транспортного средства. Насыщение маршрутов патрулирования нарядами групп задержания также играет важную роль в предотвращении преступлений. Росгвардия постоянно совершенствует систему патрулирования и сотрудничает с органами внутренних дел для обеспечения безопасности граждан. Желающим внести свой вклад в обеспечение правопорядка в регионе Росгвардия предоставляет возможности трудоустройства. Подробная информация о наборе и вакансиях доступна на официальном сайте.

Фото: Росгвардия