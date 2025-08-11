Росгвардейцы помогли задержать предполагаемого виновника в хищении инструментов из гаража кузбассовца

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали содействие при задержании жителя соседнего региона, который может быть причастен к хищению имущества владельца гаража.

В вечернее время на маршруте патрулирования стражи правопорядка получили информацию о местонахождении предполагаемого виновника в имущественном преступлении. По улице Стадионной росгвардейцы совместно с сотрудником органов внутренних дел задержали 20-летнего молодого человека с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанный может быть причастен к хищению из гаража 23-летнего новокузнечанина домкрата и строительных инструментов. Спустя время владелец имущества обнаружил пропажу вещей и обратился к правоохранителям.

Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия