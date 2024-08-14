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Росгвардейцы порадовали юных кузбассовцев в рамках акции «Каникулы с Росгвардией»

В Кемеровском округе сотрудники СОБР и ОМОН «Оберег» Росгвардии Кузбасса совместно с фондом «Защитники Отечества» организовали учебно-развлекательные мастер-классы для школьников.

Росгвардейцы привезли с собой снаряжение, используемое сотрудниками спецподразделений в служебно-боевой деятельности. Около 50 детей получили возможность не только задать вопросы о трудностях профессии, защите граждан и различиях в снаряжении, но и примерить шлемы и бронежилеты, а затем сделать памятные фотографии. Кроме того, дети узнали, как оказывать доврачебную помощь при травмах: останавливать кровотечение, обрабатывать и перевязывать раны.

Наибольший интерес у юных участников вызвала веревочная полоса препятствий, подготовленная сотрудниками Росгвардии. Спецназовцы объяснили всем желающим техники передвижения и помогли преодолеть страх, поддерживая их на каждом этапе.

«Такие мероприятия важны для обеспечения преемственности поколений. Старшие наставники передают свой жизненный и профессиональный опыт, чтобы дети развивались всесторонне», — отметил прапорщик Алексей, один из организаторов из отряда мобильного особого назначения.

Всероссийский ведомственный проект «Каникулы с Росгвардией» направлен на патриотическое воспитание детей и молодёжи, популяризацию спорта и активного образа жизни. А также помогает школьникам определиться с выбором будущей профессии. 

 

 

Фотр: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
14/08/2024
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