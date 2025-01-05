Росгвардейцы посетили отдаленный окуневский детский дом в Промышленновском муниципальном округе и сделали подарки детям

В рамках всероссийской ведомственной акции «Дед Мороз специального назначения» сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии из Ленинск-Кузнецкого филиала посетили детский дом в селе Окунево, расположенного в Промышленновском муниципальном округе.

По традиции, руководитель филиала майор Андрей Рыжих и его заместитель капитан Дмитрий Солодухин прибыли в поселок Промышленный с новогодними подарками, которые были собраны росгвардейцами для детей. В этот день сотрудники Росгвардии вручили сладкие презенты воспитанникам детского дома и приняли участие в новогоднем празднике. Дети с радостью пели песни, водили хороводы и рассказывали стихотворения вместе с долгожданными гостями и сказочными персонажами.

Несмотря на то, что Окуневский детский дом является самым отдаленным среди подшефных организаций, сотрудники Росгвардии уже более 10 лет регулярно навещают ребят, проводят с ними профилактические беседы, привозят подарки и знакомят их с особенностями службы в Росгвардии.

Фото: Росгвардия