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Росгвардейцы предотвратили совершение отчаянного поступка жителем Кузбасса

В Белове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии благодаря грамотным действиям помог местному жителю избежать негативных последствий для здоровья.

Утром росгвардейцы прибыли для оказания содействия сотрудникам МЧС России, которые ликвидировали возгорание в частном доме. На месте происшествия стражи правопорядка заметили неизвестного в неадекватном состоянии, который забрался на крышу соседнего дома.

Чтобы избежать негативных последствий, росгвардейцы убедили его не совершать необдуманных поступков и спуститься в безопасное место, после чего мужчину передали правоохранителям для дальнейшего разбирательства.

По предварительной информации, на фоне неустановленного опьянения у 27-летнего мужчины произошел пожар в его частном доме. После этого он в неадекватном состоянии забрался на крышу. Причину своего поступка гражданин пояснить не смог.

Росгвардия постоянно улучшает систему патрулирования и сотрудничества с органами внутренних дел, чтобы обеспечить оперативное реагирование на происшествия и эффективный поиск пропавших граждан. Важным аспектом этой работы является насыщение маршрутов патрулирования силами правопорядка. В этой связи Росгвардия проводит набор на службу, узнать о которой можно на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
10/10/2024
Происшествия
Белово
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