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Росгвардейцы пресекли агрессивные действия мужчины в отношении хозяйки жилища

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия мужчины, который мог стать угрозой для своей сожительницы.

В дневное время за помощью к правоохранителям обратилась 51-летняя местная жительница, сообщившая о неадекватном поведении сожителя. Росгвардейцы незамедлительно прибыли к многоквартирному дому по улице Вокзальной. В квартире росгвардейцы обнаружили 46-летнего мужчину, который конфликтовал с хозяйкой квартиры. Для обеспечения безопасности гражданки стражи правопорядка задержали междуреченца с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, в ходе совместного застолья мужчина устроил словесный конфликт с горожанкой. Когда гражданин начал высказывать в отношении сожительницы угрозы физической расправой напуганная женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
20/07/2025
Происшествия
Междуреченск
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