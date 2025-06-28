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Росгвардейцы пресекли действия дебошира, выместившего злость на лавочке и пенсионерке

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемого виновника в высказывании угроз физической расправой пенсионерки после попытки испортить дворовое имущество.

В дневное время стражи правопорядка получили сообщение о совершении противоправных действий в отношении 66-летней местной жительницы. Прибыв к многоквартирному дому на улице Екимова, росгвардейцы обнаружили предполагаемого обидчика, на которого указала заявительница. Для выяснения обстоятельств 41-летний новокузнечанин с признаками алкогольного опьянения был задержан.

По предварительной информации, нетрезвый мужчина сел на свежеокрашенную лавочку у дома. После чего от досады он стал наносить удары ногами по скамейке. Проходившая мимо соседка сделала ему замечание. В ответ агрессивно настроенный гражданин перешел к словесным оскорблениям, а затем стал угрожать пенсионерке физической расправой. Женщина была вынуждена обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного нарушителя сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия 

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kuzbassnews.ru
28/06/2025
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