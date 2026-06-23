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Росгвардейцы пресекли конфликт жителей многоквартирного дома

В Междуреченске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли конфликт между гражданами, не допустив дальнейшего обострения ситуации.

В ночное время экипаж Росгвардии прибыл по сообщению о совершении противоправных действий на улицу Гули Королевой. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили участников конфликта. Стражи правопорядка задержали 32-летнего местного жителя и его 35-летнюю оппонентку с признаками алкогольного опьянения для выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, во дворе жилого дома между гражданами, совместно распивавшими спиртные напитки, произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку. В ходе ссоры мужчина нанес удар местной жительнице, после чего женщина ударила его стеклянной бутылкой по голове. Очевидец произошедшего обратился в экстренные службы.

Прибывшие сотрудники Росгвардии установили обстоятельства инцидента, пресекли дальнейшее развитие конфликта и обеспечили безопасность участников до передачи их медикам и сотрудникам полиции.

Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия 

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kuzbassnews.ru
23/06/2026
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Междуреченск
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