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Росгвардейцы пресекли нарушение общественного порядка в ТЦ

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который спровоцировал конфликт с охранником торгового объекта.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях к городскому ТЦ. В торговом объекте стражи правопорядка обнаружили и задержали мужчину, нарушавшего общественный порядок. Им оказался местный житель 46 лет с признаками опьянения.

По предварительным данным, в торговом центре ранее судимый гражданин вел себя вызывающе, нарушая общественный порядок. После сделанных охранником организации замечаний мужчина начал конфликт с работником. Для пресечения противоправных действий персонал нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
22/07/2024
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