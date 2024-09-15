Росгвардейцы пресекли нарушение правопорядка на транспортном объекте

В Таштаголе экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал жителя Кузбасса, который препятствовал работе автовокзала.

Днем сотрудники Росгвардии прибыли на сигнал «тревога» на охраняемый объект транспортной инфраструктуры и обнаружили нарушителя, выражавшегося нецензурной бранью в адрес окружающих. 35-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан для выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, житель поселка Каз Таштагольского района, злоупотребив спиртным, начал нарушать общественный порядок на автовокзале. Ему отказали в продаже билета на автобус до родного села из-за сильного алкогольного опьянения, после чего мужчина продолжил нарушать порядок и мешать работе предприятия. Чтобы пресечь его противоправные действия, сотрудники автовокзала нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото:Росгвардия