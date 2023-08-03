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Росгвардейцы пресекли противоправные действия буйного горожанина в отношении водителя троллейбуса

 В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пришли на помощь 61-летней водителю общественного транспорта и задержали ее обидчика.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении местной жительницы на улицу Кирова. На остановке общественного транспорта стражи правопорядка задержали горожанина, который конфликтовал с работницей одного из автотранспортного предприятия. Задержанным оказался ранее судимый за кражу и разбой 33-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, на одной из остановок неизвестный начал наносить удары по дверям остановившегося троллейбуса. Водитель сделала дебоширу замечание, в ответ мужчина ударил женщину в лицо. Потерпевшая сообщила о случившемся правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
03/08/2023
Происшествия
Новокузнецк

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