Росгвардейцы пресекли противоправные действия буйного горожанина в отношении водителя троллейбуса

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пришли на помощь 61-летней водителю общественного транспорта и задержали ее обидчика.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении местной жительницы на улицу Кирова. На остановке общественного транспорта стражи правопорядка задержали горожанина, который конфликтовал с работницей одного из автотранспортного предприятия. Задержанным оказался ранее судимый за кражу и разбой 33-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, на одной из остановок неизвестный начал наносить удары по дверям остановившегося троллейбуса. Водитель сделала дебоширу замечание, в ответ мужчина ударил женщину в лицо. Потерпевшая сообщила о случившемся правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия