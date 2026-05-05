Росгвардейцы пресекли противоправные действия москвича в новокузнецкой больнице

В Новокузнецке наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, устроившего конфликт на объекте здравоохранения.

В вечернее время сотрудники Росгвардии прибыли по сигналу тревоги к одной из городских больниц, где обнаружили мужчину, проявлявшего агрессию по отношению к медицинским работникам. Росгвардейцы пресекли противоправные действия и задержали 36-летнего жителя Москвы с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, ранее мужчина был доставлен в медицинское учреждение после конфликта в одном из городских кафе. Находясь в больнице, он начал нарушать общественный порядок, выражался в адрес медработников нецензурной бранью и провоцировал на конфликт.

После прибытия группы задержания Росгвардии медицинские работники смогли оказать необходимую помощь дебоширу. В дальнейшем нарушителя передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Следует помнить, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия