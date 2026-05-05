Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы пресекли противоправные действия москвича в новокузнецкой больнице

В Новокузнецке наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, устроившего конфликт на объекте здравоохранения.

В вечернее время сотрудники Росгвардии прибыли по сигналу тревоги к одной из городских больниц, где обнаружили мужчину, проявлявшего агрессию по отношению к медицинским работникам. Росгвардейцы пресекли противоправные действия и задержали 36-летнего жителя Москвы с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, ранее мужчина был доставлен в медицинское учреждение после конфликта в одном из городских кафе. Находясь в больнице, он начал нарушать общественный порядок, выражался в адрес медработников нецензурной бранью и провоцировал на конфликт.

После прибытия группы задержания Росгвардии медицинские работники смогли оказать необходимую помощь дебоширу. В дальнейшем нарушителя передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Следует помнить, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
05/05/2026
Происшествия
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus