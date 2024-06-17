Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы пресекли противоправные действия на охраняемом объекте

В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал горожанина, который может быть причастен к серии хищений товара из супермаркета. 

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемой торговой точке на улице Ленина. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 19‑летнего молодого человека, на которого указали работники супермаркета.

По предварительной информации, горожанин может быть причастен к серии хищений товаров из супермаркета, совершенных в течение нескольких месяцев по одной и той же схеме. Молодой человек брал носки, растворимый кофе и энергетические напитки, складывал их в свою сумку и покидал магазин, минуя кассовую зону без оплаты. Когда киселевчанин вновь вернулся в супермаркет, работники узнали его и вызвали наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
17/06/2024
Происшествия
Киселевск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus