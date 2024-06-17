Росгвардейцы пресекли противоправные действия на охраняемом объекте

В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал горожанина, который может быть причастен к серии хищений товара из супермаркета.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемой торговой точке на улице Ленина. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 19‑летнего молодого человека, на которого указали работники супермаркета.

По предварительной информации, горожанин может быть причастен к серии хищений товаров из супермаркета, совершенных в течение нескольких месяцев по одной и той же схеме. Молодой человек брал носки, растворимый кофе и энергетические напитки, складывал их в свою сумку и покидал магазин, минуя кассовую зону без оплаты. Когда киселевчанин вновь вернулся в супермаркет, работники узнали его и вызвали наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия