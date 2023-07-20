Росгвардейцы пресекли противоправные действия на территории автовокзала

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который избил 31-летнего горожанина на территории автовокзала.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях к объекту транспортной инфраструктуры на улице Интернациональная. В одной из точек общественного питания стражи правопорядка задержали подозреваемого в причинении вреда здоровью местному жителю. Им оказался ранее судимый 35-летний кузбассовец с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, у задержанного произошел конфликт с незнакомцем, который якобы опрокинул на него шаурму. В ходе словесной перепалки междуреченец нанес несколько ударов по лицу гражданина, в результате чего потерпевший упал на землю и потерял сознание. Очевидцы сообщили о случившемся правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевший был доставлен в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.

Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия