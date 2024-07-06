Росгвардейцы пресекли противоправные действия новокузнечан

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал нарушителей общественного порядка, которые устроили драку в коммерческой организации.

Вечером росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в одну из городских гостиниц. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили двоих граждан, которые конфликтовали между собой. Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка задержали мужчин с признаками алкогольного опьянения 37 и 49 лет.

По предварительной информации, на фоне распития спиртных напитков на объекте между задержанными произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку. Несмотря на замечания работников прекратить противоправные действия посетители продолжили конфликт. В результате персонал гостиницы нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали нарушителей сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей. Желающим внести свой вклад в обеспечение правопорядка в регионе Росгвардия предоставляет возможности трудоустройства. Подробная информация о наборе и вакансиях доступна на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru.