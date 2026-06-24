Росгвардейцы пресекли противоправные действия в охраняемом жилом доме

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который повредил стену в подъезде и входную дверь квартиры сожительницы.

Утром экипаж Росгвардии прибыл на сигнал «тревога» в общежитие, расположенное на проспекте Ленинградском. На месте происшествия росгвардейцы задержали дебошира во время совершения противоправных действий. Им оказался 34-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанный кемеровчанин на фоне злоупотребления спиртными напитками пришел к своей сожительнице. Женщина отказалась впустить нетрезвого мужчину. В ответ дебошир повредил стену в коридоре общего пользования, а затем начал наносить удары фрагментом штукатурки по входной двери квартиры сожительницы. Вахтер общежития обратилась за помощью, воспользовавшись кнопкой экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия