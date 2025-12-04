Росгвардейцы приняли участие в мероприятиях ко Дню неизвестного солдата в Кузбассе

В Кемеровской области сотрудники и военнослужащие войск правопорядка приняли участие в памятных и военно-патриотических мероприятиях, посвящённых Дню неизвестного солдата.

В Кемерове на базе СОБР «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу для учащихся профильных классов школы №74 провели памятное занятие. Встреча началась с круглого стола, посвящённого подвигам неизвестных героев, павших в боях за Родину, а также работе кузбасских поисковых отрядов, которые сохраняют память о соотечественниках. Ребятам из 7 и 9 классов показали исторические находки, поднятые во время поисковых экспедиций в различных регионах страны. Кроме того, школьники услышали истории о героических подвигах росгвардейцев – участников специальной военной операции. Завершая обсуждение, участники, включая ветеранов боевых действий, почтили память павших минутой молчания.

Также для юных гостей были подготовлены несколько учебных точек. Школьники смогли отработать элементы рукопашного боя и под руководством опытного инструктора изучили порядок эвакуации «раненых» с поля боя. Одним из самых ожидаемых этапов стала стрельба из пневматического оружия. Школьники попробовали себя в роли стрелков и под контролем инструкторов выполнили практические упражнения, соревнуясь в точности.

Помимо этого, сотрудники региональных подразделений войск правопорядка приняли участие в торжественных памятных акциях, которые прошли в Кемерове, Новокузнецке, Киселёвске, Анжеро-Судженске и ряде других муниципалитетов области. Сотрудники вневедомственной охраны, ОМОН, СОБР, лицензионно-разрешительной работы и отряда специального назначения «Кузбасс» вместе с жителями региона, представителями органов власти и силовых ведомств возложили цветы к памятникам героев Великой Отечественной войны, отдав дань уважения всем павшим защитникам Родины.

Фото: Росгвардия