Росгвардейцы приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби

В Кузбассе сотрудники и военнослужащие Росгвардии приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби.

Так, в Кемерове кузбассовцы вместе со всей страной почтили память защитников Отечества и мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Участие в памятной церемонии приняли: врио начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу полковник полиции Павел Кузнецов, губернатор региона, представители органов власти, правоохранительных структур, общественных организаций, ветераны и жители города. Кроме этого, к акции присоединились сотрудники спецподразделений Росгвардии ОМОН «Оберег» и СОБР «Символ», а также военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс».

Участники церемонии возложили цветы к мемориалу в память о героях-кузбассовцах, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины. Собравшиеся почтили минутой молчания подвиг советских воинов, тружеников тыла, узников концлагерей и всех, чьи судьбы были опалены войной.

Также в памятных мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби, приняли участие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Анжеро-Судженске, Юрге и поселке Яшкино.

Фото: Росгвардия