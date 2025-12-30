Росгвардейцы пришли на помощь посетительнице циркового представления

В кемеровском цирке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали доврачебную помощь 20-летней посетительнице, почувствовавшей резкое ухудшение самочувствия.

В вечернее время во время несения службы по охране общественного порядка росгвардейцы обратили внимание на девушку с признаками недомогания. При обращении за помощью у гражданки начался приступ, сопровождавшийся нарушением дыхания.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно оказали первую помощь, придав пострадавшей безопасное положение, обеспечили приток воздуха и непрерывно контролировали её состояние, предотвратив возможные осложнения. Одновременно по указанию стражей правопорядка персонал учреждения вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала девушку в лечебное учреждение.

Убедившись в безопасности гражданки, росгвардейцы продолжили выполнять задачу по охране общественного порядка.

Фото: Росгвардия