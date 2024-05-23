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Росгвардейцы пришли на помощь топкинке из-за агрессивного сожителя

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии помог местной жительнице вернуться в жилище и задержал предполагаемого обидчика.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал о совершении противоправных действий в отношении 42-летней местной жительницы к частному дому на улице 40 лет Октября. На улице заявительница рассказала, что в доме находиться ее сожитель в состоянии алкогольного опьянения. Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка задержали местного жителя.

По предварительной информации, в ходе застолья мужчина начал вести себя неадекватно, спровоцировав конфликт. В результате ссоры ранее судимый мужчина нанес несколько ударов по лицу гражданки и продолжил скандал. Для обеспечения своей безопасность топкинка покинула жилище и обратилась к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
23/05/2024
Происшествия
Топки
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