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Росгвардейцы присоединились к памятным мероприятиям, приуроченным Дню ветеранов боевых действий

В областном центре сотрудники отряда мобильного особого назначения «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу почтили память тех, кто погиб, выполняя воинский долг.

У мемориала Воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных воинах и военных конфликтах собрались представители власти, духовенства, юнармейцы, ветераны службы, сотрудники Росгвардии и неравнодушные горожане.

После выступления губернатора Кемеровской области Ильи Середюка собравшиеся почтили память павших участников локальных войн и военных конфликтов минутой молчания, возложили цветы к мемориалу и записали видеообращение со словами поддержки товарищам, которые сейчас находятся на СВО. 

«Память о подвиге тех, кто с честью исполнил свой воинский долг, жива в сердцах потомков. Такие мероприятия не только объединяют поколения, но и служат напоминанием о цене мира и долге перед Родиной. Росгвардейцы продолжают нести службу с честью, сберегая традиции героизма и верности присяге», - отметил сотрудник ОМОН «Оберег» с позывным «Вал».

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
02/07/2025
Общество
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