Росгвардейцы присоединились к памятным мероприятиям, приуроченным Дню ветеранов боевых действий
В областном центре сотрудники отряда мобильного особого назначения «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу почтили память тех, кто погиб, выполняя воинский долг.
У мемориала Воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных воинах и военных конфликтах собрались представители власти, духовенства, юнармейцы, ветераны службы, сотрудники Росгвардии и неравнодушные горожане.
После выступления губернатора Кемеровской области Ильи Середюка собравшиеся почтили память павших участников локальных войн и военных конфликтов минутой молчания, возложили цветы к мемориалу и записали видеообращение со словами поддержки товарищам, которые сейчас находятся на СВО.
«Память о подвиге тех, кто с честью исполнил свой воинский долг, жива в сердцах потомков. Такие мероприятия не только объединяют поколения, но и служат напоминанием о цене мира и долге перед Родиной. Росгвардейцы продолжают нести службу с честью, сберегая традиции героизма и верности присяге», - отметил сотрудник ОМОН «Оберег» с позывным «Вал».
Фото: Росгвардия