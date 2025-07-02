Росгвардейцы присоединились к памятным мероприятиям, приуроченным Дню ветеранов боевых действий

В областном центре сотрудники отряда мобильного особого назначения «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу почтили память тех, кто погиб, выполняя воинский долг.

У мемориала Воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных воинах и военных конфликтах собрались представители власти, духовенства, юнармейцы, ветераны службы, сотрудники Росгвардии и неравнодушные горожане.

После выступления губернатора Кемеровской области Ильи Середюка собравшиеся почтили память павших участников локальных войн и военных конфликтов минутой молчания, возложили цветы к мемориалу и записали видеообращение со словами поддержки товарищам, которые сейчас находятся на СВО.

«Память о подвиге тех, кто с честью исполнил свой воинский долг, жива в сердцах потомков. Такие мероприятия не только объединяют поколения, но и служат напоминанием о цене мира и долге перед Родиной. Росгвардейцы продолжают нести службу с честью, сберегая традиции героизма и верности присяге», - отметил сотрудник ОМОН «Оберег» с позывным «Вал».

Фото: Росгвардия